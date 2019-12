Litiga con due passanti e le accoltella

PARIGI - Si sa, il traffico e la convivenza tra utenti della strada è spesso ragione di stress e rabbia. Ma una conducente ieri mattina a Parigi ha decisamente superato il limite quando due ragazze hanno attraversato la strada. Dopo uno scambio di insulti, la donna è scesa dall’auto e ha accoltellato le due passanti in una strada poco distante dagli Champs-Élysées.

Non sono chiari i motivi dell’inizio della disputa: alcuni testimoni avrebbero visto la donna entrare nella via a senso unico a tutta velocità rischiando di investire le due ragazze, mentre altri hanno raccontato di aver notato le passanti rimanere ferme in mezzo alla strada, cercando di colpire l’auto. Quel che è certo è che sono volati insulti, e la donna alla guida è scesa impugnando un coltello. Ad avere la peggio è stata una delle due ragazze, colpita al torace e in pericolo di vita, mentre l’altra è stata sfiorata di striscio mentre stava tentando di difendere l’amica.

Anche la passeggera, forse la figlia della donna, è intervenuta prendendo a calci le due ragazze. La conducente e la passeggera hanno poi tentato di fuggire a bordo dell’utilitaria, ma si sono presto trovate imbottigliate nel traffico pochi metri più avanti. Una ventina di persone, presente durante l’accoltellamento, ha poi accerchiato l’auto in attesa dell’arrivo della polizia.

Stando a Le Parisien, l’autrice del folle gesto sarebbe una 41enne già nota alle autorità, risultata poi positiva agli oppiacei. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario.