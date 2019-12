Tremenda esplosione in un condominio, un morto e 25 feriti

BERLINO - Un'esplosione in un condominio del piccolo centro di Blankenburg, nella regione montuosa tedesca dell'Harz, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 25. Stando ai media tedeschi, non è ancora chiara la causa dell'incidente, accaduto poco prima delle 9 di stamani.

Nelle vicinanze dell'edificio colpito, ci sono anche una scuola elementare e un asilo, dalle quali sono stati portati via per precauzione oltre 100 bambini. Sul posto continua l'intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell'incidente, avvenuto in una palazzina di cinque piani, non sono ancora note.

Blankenburg ha circa 20mila abitanti.