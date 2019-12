Un guasto elettrico dietro la tragedia?

SANTIAGO DEL CILE - Un passeggero del C-130 militare cileno caduto nel Mar di Drake con 38 persone a bordo inviò prima del decollo alla madre un messaggio audio in cui si diceva preoccupato per l'esistenza di un non meglio precisato «guasto elettrico».

L'esistenza dell'audio, pubblicato dal quotidiano La Cuarta di Santiago del Cile, è stata confermata in una conferenza stampa a Punta Arenas dal comandante in capo dell'Aeronautica militare, Arturo Merino.

In un articolo il giornale ha riferito che «prima del decollo un passeggero ha inviato alla mamma un messaggio vocale via WhatsApp in cui commentava (...) che l'aereo manifestava un guasto elettrico che lo faceva preoccupare».

Dopo che la madre della vittima ha fatto ascoltare il messaggio inviatole, i giornalisti hanno chiesto al generale Merino se fosse a conoscenza di esso. L'alto ufficiale ha risposto: «So che il messaggio esiste. Non l'ho ascoltato nel dettaglio ma, ripeto, so che esiste. Ovviamente lo manderemo al generale che è incaricato dell'indagine amministrativa sommaria».