Jersey City, i killer erano due uomini

JERSEY CITY - Erano due uomini (e non un uomo e una donna) gli autori della sparatoria a Jersey City e nella quale sono morti un poliziotto, padre di cinque figli, ed altre tre persone, tutte clienti del kosher market e non ancora identificate.

Lo riferiscono le autorità. Sono almeno sei i morti nello scontro fuoco, compresi i due sparatori che, a colpi di fucile, hanno dato il via a una vera e propria battaglia. Ferito anche un altro agente.

I fatti - Quella che un residente ha definito come una vera e propria scena di guerra è iniziata nel primo pomeriggio di ieri. Secondo le autorità, tutto sarebbe partito da un cimitero. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni agenti avrebbero avvistato due persone sospette probabilmente coinvolte in un omicidio e all'interno di un furgone U-Haul, azienda specializzata in traslochi.

È lì che è iniziato il primo scontro, con qualche media che ha parlato anche di un'operazione antidroga. Poi, a seguito della fuga dei due sospettati, la sparatoria si è spostata in una zona residenziale della città che si trova solo a pochi metri di distanza in linea d'aria da Manhattan. A separare Jersey City e New York c'è solo il fiume Hudson.

I due killer si sono quindi asserragliati all'interno di un negozio sparando all'impazzata in strada dalle finestre, mentre sul posto sono intervenute anche le squadre speciali della polizia. Lo scontro è andato avanti per diverse ore prima che i sospettatati venissero neutralizzati.

Escluso il terrorismo - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato messo subito al corrente dell'incidente e al momento gli investigatori escludono l'ipotesi terrorismo. Il negozio in cui è avvenuta la sparatoria è un kosher market, quindi frequentato principalmente da persone di religione ebraica. Tuttavia si ritiene che il market sia stato preso di mira solo accidentalmente e che non si sia trattato in alcun modo di un attacco di matrice antisemita.

Nella zona del conflitto a fuoco si trova anche una scuola cattolica e per ore centinaia di studenti sono stati rimasti chiusi all'interno dell'edificio posto in lockdown.

Jersey City è la seconda città dopo Newark del New Jersey. Molti newyorkesi la scelgono come residenza proprio per la sua vicinanza in particolar modo al Financial District, dove si trova Wall Street. La città è stata anche testimone indiretta degli attentati dell'11 settembre 2001 perché collocata proprio all'ombra di quelle che una volta erano le Torri Gemelle.