Sparatoria a Jersey City: centinaia di colpi e almeno un morto

JERSEY CITY - Centinaia di colpi e almeno un morto: si tratta della sparatoria che ha avuto luogo oggi a Jersey City, a pochi chilometri da New York. Una sparatoria in cui sarebbero rimasti feriti anche degli agenti di polizia, di cui uno ha perso la vita.

Le forze dell'ordine si trovano sul posto. Sembra che un uomo e una donna (sarebbero i responsabili della sparatoria) si siano barricati all'interno di un supermercato, dove sarebbero rimasti uccisi. Un terzo uomo sarebbe però ancora in fuga.

L'episodio si è verificato nelle vicinanze della Martin Luther King Drive e della Bayview Avenue. Tutte le scuole presenti nei dintorni sono state chiuse.

I residenti sono stati invitati a restare in casa, lontani dalle finestre. Un padre ha raccontato ai media americani di trovarsi con tutta la famiglia sdraiato per terra in salotto.

JERSEY CITY ACTIVE SHOOTER:



- Multiple Gunmen

- Multiple Victims

- At Least 1 Officer Shot

- Schools on Lockdown

- Scene Remains Active

- No suspects in custodypic.twitter.com/4KyCHcUyDi — Breaking News Feed (@pzf) December 10, 2019

Keystone