Furibondo rogo in una fabbrica di Nuova Dehli: in 43 perdono la vita

NUOVA DELHI - È di 43 vittime il bilancio di un grande incendio scoppiato oggi in un stabile industriale in uno dei quartieri del mercato di Nuova Delhi, in India. Altre 16 persone sono state ricoverate in ospedale e si trovano in condizioni stabili.

Stando a quanto riportato da Reuters, nel palazzo stavano dormendo diversi operai, che sono poi rimasti bloccati dalle fiamme e dal fumo. L'incendio, poi, si è diffuso rapidamente in tutto l'edificio che era sprovvisto di estintori.

I vigili del fuoco sono stati costretti a spegnere le fiamme da una distanza di 100 metri poiché l'incendio era scoppiato in un'area troppo angusta per l'accesso dei veicoli.

Stando alle autorità, all'origine del rogo parrebbe esserci un corto circuito.







keystone-sda.ch / STF (Manish Swarup)