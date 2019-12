25mila Sardine in piazza Duomo

MILANO - Sono 25 mila, secondo una stima degli organizzatori, le persone che si sono ritrovate a Milano in piazza Duomo per la manifestazione delle Sardine.

Sul palco ha preso la parola anche Mattia Sartori, uno dei fondatori delle Sardine, che ci ha tenuto a chiarire come «il nostro pensiero non è manipolato. Non c'è nessuno dietro di noi nonostante ogni giorno qualcuno cerchi di dividerci, ma noi in risposta saremo ancora di più nelle piazze».

Poi ha lanciato un messaggio alla politica: «Si deve dialogare con la politica ma non con chi ha disintegrato il tessuto sociale per una manciata di voti. - ha concluso -. Basta strumentalizzare gli ultimi per una manciata di voti, basta fare politica sulla pelle dei più deboli».

«Salvini si sta preoccupando moltissimo, credeva di essere riuscito a scoraggiare l'opposizione con i numeri e inventando sui social balle che anche a sinistra non riuscivano a smentire, e ora si sta mettendo a paura», ha dal canto suo detto lo scrittore Roberto Saviano, a margine del suo intervento in piazza.

keystone-sda.ch/ (Nicola Marfisi)