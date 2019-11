È caccia all'uomo, la polizia controlla stazioni e trasporti

Attacco con un coltello anche in Olanda, tre feriti

L'AJA - La polizia olandese sta controllando stazioni ferroviarie e la rete dei trasporti locali nella caccia all'uomo in corso dalla notte scorsa per cercare di catturare il responsabile dell'attacco con un coltello in cui sono stati feriti tre ragazzi di fronte ad un grande magazzino nel centro dell'Aja.

Intanto, hanno lasciato l'ospedale i tre ragazzi feriti nell'aggressione, ha reso noto ancora la polizia che non ha diffuso le identità dei minorenni. Le autorità rimangono anche caute sul possibile movente dell'attacco: sottolineando che non vi sono indicazioni del movente terroristico, affermano che stanno seguendo tutte le possibili piste. Il centro commerciale, affollatissimo ieri sera per i saldi del Black Friday, teatro dell'attacco si trova a 500 metri dal Parlamento olandese.