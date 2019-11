Aggressione sul London Bridge: «Un morto e quattro feriti»

LONDRA - È di un morto e 4 feriti il primo bilancio ufficioso riferito da fonti di polizia a Sky News dell'attacco avvenuto oggi a Londra, nella zona di London Bridge. Il morto non è l'aggressore, precisa l'emittente. Dal canto suo, Scotland Yard ipotizza che l'attacco al London Bridge sia legato al «terrorismo». Lo scrive in un tweet la Metropolitan Police che aggiunge tuttavia come le circostanze non siano ancora «chiare».

Cittadini eroi - Intanto, circolano su Twitter diversi video girati da utenti a Londra che hanno ripreso il momento in cui la polizia ha neutralizzato l'attentatore sul ponte di Londra. Nelle immagini si vede una colluttazione tra l'uomo diverse persone. A un certo punto la folla si dirada. E un unico passante rimane a trattenere l'aggressore. Il cittadino-eroe viene successivamente trascinato via da un poliziotto in uniforme mentre un altro agente - con in mano un oggetto di colore giallo - prende la mira e spara da distanza ravvicinata colpendo in pieno l'attentatore.

Il ponte resta chiuso - Al momento restano «in lockdown» a Londra sia l'area del ponte, teatro della sparatoria, sia alcuni luoghi pubblici intorno, fino alla zona dei ristoranti di Borough Market. È stato inoltre evacuato per ragioni apparentemente di prudenza il palazzo che ospita gli uffici di News Uk, sussidiaria britannica del gruppo editoriale di Rupert Murdoch, di fronte allo Shard, il più alto grattacielo di Londra progettato a suo tempo da Renzo Piano. La zona era già stata teatro nel 2017 di un attacco terroristico di matrice jihadista nel quale morirono sei persone.

Johnson informato, torna a Downing Street - Il primo ministro britannico Boris Johnson è tornato a Londra per seguire da Downing Street gli sviluppi dell'attacco di London Bridge. Lo riferisce la Bbc. In precedenza Johnson aveva condannato l'aggressione via Twitter, manifestando vicinanza alle vittime. Il premier era impegnato nel primo pomeriggio nel suo collegio elettorale in un evento pubblico in vista del voto del 12 dicembre. E aveva appena promesso aiuti alle imprese britanniche da parte del governo, in forma di sostegno e sgravi per il dopo Brexit. La sua campagna ha avuto in queste settimane fra i temi centrali quello della promessa di rafforzare i ranghi della polizia - con il reclutamento di 20'000 agenti in più annunciato fin dai mesi scorsi - e di contrastare l'impennata di episodi di criminalità nelle strade di Londra e di altre città del Regno, legata in particolare all'uso di coltelli.

keystone-sda.ch/STF (Frank Augstein)