«La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non meglio identificato»

SEUL - La Corea del Sud ha dichiarato che un «un proiettile non meglio identificato» è stato lanciato in Corea del Nord.

I militari di Seul non forniscono ulteriori dettagli né il luogo dove sarebbe caduto l'oggetto. In passato, riferisce l'agenzia stampa Associated Pressi, comunicazioni di questo genere da parte sudcoreana hanno avuto come oggetto testi missilistici o di pezzi di artiglieria di Pyongyang.