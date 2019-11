Il viadotto «non poteva far altro che cedere»

SAVONA - Il viadotto "Madonna del Monte" sull'autostrada A6 Torino-Savona, parzialmente crollato ieri in seguito a una frana, oggi non sarebbe stato edificato in quel punto. Lo sostiene Paolo Costa, vicepresidente dell'Ordine degli ingegneri di Genova, intervistato da Il Secolo XIX.

«La struttura questa volta è innocente, non poteva far altro che cedere. Quel viadotto è figlio degli anni forse peggiori nella storia delle costruzioni. E oggi non l’avremmo mai fatto così». La conformazione del terreno sul quale sorge l'opera avrebbe indotto i costruttori moderni ad agire in modo diverso, aggiunge Costa. «È piuttosto chiaro che si è ricavata una pila in una via di scorrimento naturale». Ma all'epoca di questo ponte, invece, non c'era grande consapevolezza dei rischi. «Il decennio tra la fine degli anni ’60 e i ’70 è stato un disastro. Contava essere veloci, giravano molti soldi e tanti avevano interesse che fosse così. Eravamo nell’era moderna, ma i problemi si sottovalutavano».

Oggi sul luogo della frana è atteso il sopralluogo della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, insieme a quello del professor Nicola Casagli, tra i massimi esperti mondiali di prevenzione e mitigazione dei rischi di fenomeni franosi. Le squadre di soccorso sono state al lavoro tutta la notte per ispezionare il terreno, così da escludere al 100% la presenza di persone coinvolte nell'evento di ieri. Il lavoro, hanno sottolineato i Vigili del fuoco, è stato reso complesso dal rischio di un'ulteriore colata di fango.

#Savona #A6, proseguite per tutta la notte le ricerche delle squadre #usar #vigilidelfuoco per escludere la presenza di auto coinvolte. Il pericolo di un’ulteriore colata di fango rende complesse le operazioni nell’alveo #25novembre 8:00 pic.twitter.com/bLoytD8lNg — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 25, 2019

