Un'altra morte sospetta di una donna in Cile

SANTIAGO DEL CILE - La morte misteriosa di un'altra donna sta scuotendo il Cile. Il corpo senza vita della fotografa Albertina Martinez Burgos è stato ritrovato all'interno del suo appartamento. Il rinvenimento risale al 21 novembre.

Secondo quanto denunciato dai gruppi per i diritti civili del Paese sudamericano sarebbero spariti dall'abitazione la macchina fotografica e il computer. Martinez Burgos ha documentato le proteste di queste settimane e gli scontri tra manifestanti e polizia. La polizia sta indagando per un possibile omicidio, anche se non sono state prese decisioni ufficiali in merito.

Sono stati i parenti della donna, che non riuscivano a mettersi in contatto con lei da qualche giorno, ad avvertire le autorità. Dall'appartamento mancherebbero anche alcuni oggetti di valore. Secondo quanto riferito dal giornale argentino El Clarìn, che cita fonti presenti sulla scena del crimine, sul corpo di Martinez Burgos erano visibili segni di pugnalate.

Questo presunto delitto arriva a pochi giorni di distanza dal ritrovamento del corpo di Daniela Carrasco, nota come "El Mimo" e divenuta un volto noto delle manifestazioni contro il governo. Anche nel suo caso si presume che non si sia impiccata, ma che sia stata torturata e poi uccisa.