La Cdu non esclude Huawei

BERLINO - Anche lo scontro su Huawei, oggetto di una battaglia annunciata al congresso della Cdu, è stato disinnescato a Lipsia, dove oggi i delegati hanno votato ad ampia maggioranza una mozione, che non esclude aprioristicamente il colosso cinese per l'installazione in Germania della rete 5G.

Al secondo e ultimo giorno dei lavori, i cristiano-democratici hanno fatto passare la linea secondo al quale si aprono le porte solo a imprese, che rispetteranno «un chiaro definito e comprovabile protocollo di sicurezza». E a questo attiene anche l'esplicita esclusione di ogni «influenza da parte di stati stranieri» sull'infrastruttura 5G.

A infiammare il dibattito in materia erano stati alcuni delegati dissidenti, guidati da Norbert Roettgen, il quale ha messo in guardia da una possibile «perdita di controllo da parte dello Stato» della rete. La formulazione più dura, che escludeva in via preliminare nella mozione la collaborazione con il colosso cinese, contro la linea sostenuta da Angela Merkel e Annegret Kramp-Karrenbauer, era già stata rivista e ammorbidita alla vigilia del congresso.