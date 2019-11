Sale il livello dell'Arno, anche Firenze trema

FIRENZE - Venezia non è l'unica città d'arte italiana a essere minacciata dal maltempo. Da oggi c'è preoccupazione anche per Firenze a causa della piena dell'Arno, il fiume che taglia a metà la città toscana.

Rainews riferisce che la piena registrata alle 13 davanti agli Uffizi è pericolosamente vicina al secondo livello di guardia fissato a 5,50 metri. Moltissimi i fiorentini e i turisti che si sono radunati sulle rive del fiume e sui ponti per assistere allo spettacolo dell'acqua che scorre scura e minacciosa. Le autorità cittadine hanno attivato il Centro operativo della Protezione civile e assicurano di stare seguendo la situazione «con la massima attenzione». Il celebre Giardino di Boboli è stato chiuso al pubblico per verificare la stabilità degli alberi.

L'Arno fa paura non solo a Firenze ma anche a Pisa, dove si attende in serata la piena e dove è stata diramata l'allerta rossa. Negozi chiusi già dalle 18 e anche domani, così come non apriranno scuole e università. Un altro fiume toscano, il Sieve, è esondato a Ponte a Vico.

