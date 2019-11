I Marines potranno usare l'ombrello, è bufera

WASHINGTON - Rivoluzione nei Marines. Dopo centinaia di anni di divieto potranno ora portare con sé l'ombrello. La caduta del divieto in quello che è considerato l'ultimo bastione dell'ordine e della disciplina negli Stati Uniti scatena polemiche fra i marines e gli ex.

«Dobbiamo essere sempre pronti e avere un ombrello in mano va contro questa filosofia» afferma Shane Witcher, ex sergente che ha servito nei Marines come addetto ai mortai. «Sono sempre contento dei progressi nel rimuovere regole stupide che non avrebbero dovuto esistere fin dall'inizio», mette invece in evidenza Maximilian Uriarte.

L'uso degli ombrelli continuerà a essere vietato ai Marines nei campi di battaglia e a quelli in via di addestramento.

Fra le altre regole curiose in vigore fra i Marines c'è il divieto di indossare calzini bianchi con gli stivali da combattimento e di tenere le mani in tasca.