Vogliono estorcere denaro: si fingono dell'‘ndrangheta

TORINO - Volevano estorcere denaro e per avere più credibilità hanno pensato bene di far sapere di far parte della ‘ndrangheta. I carabinieri di Torino hanno fermato quattro persone, tutti tra i 50 e i 59 anni, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di estorsione. Un malvivente era già stato arrestato lo scorso settembre.

La vittima è un albergatore del torinese. Un suo ex socio, facente parte della banda, ha iniziato il malaffare pretendendo la restituzione di 50.000 euro per un credito in realtà mai maturato. Gli altri componenti del gruppo si sono più volte presentati dall'imprenditore avanzando minacce.

Oltre ai fermi, i carabinieri hanno recuperato, durante il primo arresto, 500 euro che erano stati estorti come acconto dell’intera somma.