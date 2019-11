Quando le onde portano... la droga

RENNES - Da parecchie settimane involucri contenenti droghe di vario tipo vengono sospinti dalle onde fin sulla costa atlantica della Francia. Finora sono stati sequestrati più di 760 chili, con un valore sul mercato stimato in circa 60 milioni di euro (quasi 66 milioni di franchi svizzeri). I pacchi arrivano ormai a cadenza giornaliera, si legge sul Guardian. Solo venerdì due persone che passeggiavano su una spiaggia hanno trovato due involucri contenenti tre chili di cocaina. Domenica, invece, i chili localizzati sono stati ben 14.

In particolare c'è allarme per la qualità della cocaina ritrovata: secondo la procura di Rennes «è un prodotto estremamente puro e che non va consumato in questa forma, pena un alto rischio di overdose» ha dichiarato il procuratore pubblico Philippe Astruc a France 2. «C'è un rischio immediato per la salute».

Potrebbe trattarsi di un carico gettato a mare o della conseguenza di un naufragio, affermano le autorità, che invitano la popolazione a non toccare i pacchi “naufragati”. La somiglianza a certe confezioni spinte a riva dopo l'uragano Dorian a settembre hanno convinto la polizia francese a contattare le autorità della Florida per chiedere informazioni e per un aiuto nelle indagini.