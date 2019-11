Corruzione in un comune del Varesotto, 3 arresti

VARESE - Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Varese che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare (2 in carcere ed 1 agli arresti domiciliari) per corruzione, peculato, riciclaggio, reati in materia di appalti, fatture false e truffa ai danni del bilancio di un Comune della provincia varesina.

Sono in corso una trentina di perquisizioni da parte di un centinaio di finanzieri, e maggiori informazioni verranno fornite in giornata.

Si tratta di due imprenditori e un geometra del settore manutenzione del Comune di Induno Olona (Varese). A quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Varese, il dipendente pubblico avrebbe agevolato i due imprenditori ad ottenere appalti diretti, in cambio di denaro contante e altri beni e utilità per un totale di circa 110 mila euro. Ventisei in totale le persone indagate e 44 le perquisizioni eseguite oggi dalle fiamme gialle.

