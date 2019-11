Rispediti migliaia di vecchi messaggi di San Valentino: è caos

NEW YORK - Immaginate di ricevere un messaggio d'amore da un ex fidanzato, da una persona che non c'è più, o di aver scritto una frase romantica ad una persona che non vi ha risposto per mesi e lo fa ora. Non è la trama di una commedia sentimentale, ma quello che sta accadendo negli Stati Uniti nelle ultime ore.

Molti utenti stanno ricevendo sui loro telefoni messaggi di testo inviati lo scorso San Valentino e mai recapitati compresi, quindi, quelli di ex fidanzati. L'errore sembra sia nel sistema di manutenzione della piattaforma di messaggistica delle principali compagnie telefoniche americane. I messaggi rimandati sarebbero oltre 168mila, secondo Syniverse, società che fornisce servizi tecnologici a diverse compagnie di telecomunicazioni.

Ad accorgersi che qualcosa di strano stava accadendo sono stati diversi media americani dopo che decine di utenti commentavano sui social di aver ricevuto vecchi messaggi sentimentali. La maggior parte di questi esprimeva confusione, imbarazzo o tristezza per i misteriosi messaggi di testo postumi. In molti infatti, raccontano di frasi inviate da persone morte o da ex con cui avevano chiuso da tempo una storia. Come nel caso di Jamie, che si è vista recapitare alle 5 del mattino il messaggio di un suo ex fidanzato con cui ha riaperto "una breve conversazione".

Ad essere investite del problema sono state le principali compagnie telefoniche statunitensi come Sprint e T-Mobile che si sono scusate «per l'eventuale confusione che ciò può aver causato» e hanno assicurato gli utenti che il problema è stato risolto. Non è ancora chiaro, però, perché sono stati conservati dal sistema e rimandati proprio i messaggi di San Valentino.