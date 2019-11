Incriminati due ex dipendenti di Twitter, erano «spie per l'Arabia Saudita»

WASHINGTON - Due ex dipendenti di Twitter sono stati formalmente incriminati dal Dipartimento di giustizia americano con l'accusa di essere due spie al servizio dell'Arabia Saudita. Secondo l'atto d'accusa i due avevano il compito di raccogliere informazioni sugli account di alcuni dissidenti o critici di Riad. Uno dei due ex dipendenti, Ahmad Abouammo, cittadino americano, è stato arrestato.

Il secondo ex dipendente di Twitter incriminato, Ali Alzabarah, cittadino saudita, secondo il Dipartimento di giustizia nel 2015 sarebbe riuscito ad accedere per conto del regime di Riad alle informazioni personali di oltre 6'000 account. Uno di questi profili apparteneva a Omar Abdulaziz, una delle persone più vicine a Jamal Khashoggi, il dissidente saudita e giornalista del "Washington Post" assassinato lo scorso anno da agenti sauditi a Istanbul.

Secondo gli inquirenti un terzo individuo, Ahmed Almutairi, cittadino saudita, avrebbe agito da intermediario tra i funzionari di Riad e i due ex dipendenti di Twitter. Questi ultimi due personaggi non sono finiti in manette perché si pensa siano ora in Arabia Saudita.

È la prima volta che le autorità federali americane accusano pubblicamente Riad, uno dei principali alleati nel Medio Oriente, di spionaggio.