Hong Kong, accoltellato un deputato pro-Pechino

HONG KONG - Junius Ho, controverso deputato pro-Pechino di Hong Kong, è stato accoltellato al petto questa mattina da un uomo, avvicinatosi fingendosi un suo sostenitore.

È l'ultimo grave episodio di un città in costante tensione da cinque mesi per le proteste anti-governative e pro-democrazia, e che si avvia al voto locale distrettuale del 24 novembre, tra voci e sospetti di un possibile rinvio.

Un video sui social media mostra Ho, impegnato in un evento elettorale nella sua circoscrizione di Tuen Mun, alla frontiera con la Cina, avvicinato da un giovane che gli regala dei fiori prima di chiedergli il permesso di una foto insieme. Estratto un coltello dalla borsa, lo pugnala al petto prima di essere messo al tappeto dei collaboratori del politico: l'aggressore è disarmato ma continua a inveire contro il deputato dandogli della «feccia umana».

Cosciente quando è stato trasportato in ospedale, Ho ha voluto assicurare in un comunicato di non essere in pericolo di vita. Due collaboratori e l'aggressore, arrestato dalla polizia, sono rimasti feriti.

Ricco avvocato di 57 anni, Ho completa con la governatrice Carrie Lam e il capo della polizia Stephen Lo la lista delle tre persone più odiate dai manifestanti. A luglio si fece riprendere mentre stringeva la mano agli uomini sospettati di appartenere alle triadi, la mafia cinese, autori della spedizione, armati di bastoni e manganelli, contro decine di manifestanti nella stazione della metropolitana di Yuen Long.

Il blitz si concluse con 45 feriti e rabbia diffusa, scaricatasi contro i suoi uffici e le tombe dei suoi genitori, bersaglio di atti vandalici. In seguito, Ho si spinse a definire i manifestanti «scarafaggi».

Il governo dell'ex colonia ha condannato l'episodio. «Come possono i dimostranti dire che atti violenti puntano a perseguire libertà e democrazia?», ha detto la Lam, fresca del rinnovo della fiducia del presidente Xi Jinping, parlando a Pechino con il vicepremier Han Zheng, secondo cui «le violente attività delle forze separatiste radicali si sono spinte ben oltre i limiti della legge e dell'etica».

I partiti pro-Cina di Hong Kong hanno condannato l'attacco e definito «falsata» la campagna elettorale. Domenica sera, un'aggressione con un coltello ha preso di mira il consigliere distrettuale Andrew Chiu e altre due persone. Jimmy Sham, uno dei leader più in vista del movimento pro-democrazia, è stato ferito lo scorso mese da un aggressore armato di martello.

Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita di Stato a Pechino, ha riferito di aver sollevato più volte il problema Hong Kong con il presidente Xi Jinping, sollecitando le parti a far calare le tensioni attraverso il dialogo.