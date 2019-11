Dal dito medio a Trump alle elezioni: successo per Juli Briskman

LOUDOUN - Era il 28 ottobre 2017. Juli Briskman diventò famosa in tutto il mondo dopo che l’agenzia Afp divulgò la foto in cui, in sella alla sua bicicletta, mostrava il dito medio al passaggio della macchina di Donald Trump. La donna, per questo, fu licenziata. Due anni più tardi ha conquistato un seggio nel consiglio di supervisori della contea di Loudoun, in Virginia. È la prima carica pubblica per l’attivista democratica.

Dopo l’elezione, Briskman ha fatto riferimento proprio a quel momento parlando con l'HuffPost: «Sono stata licenziata per aver contestato Donald Trump e il suo programma retrogrado. Ma i miei vicini del distretto di Algonkian mi hanno appoggiata, pure loro rifiutano l'agenda del presidente. Sono felice di contribuire per una contea come quella di Loudoun e fare in modo che funzioni».