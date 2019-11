Litiga per un panino: accoltellato e ucciso

OXON HILL - Una lite tra clienti in fila per un panino è sfociata in tragedia, con la morte di un uomo. È avvenuto presso un ristorante Popeyes di Oxon Hill, in Maryland: due uomini che lunedì sera stavano attendendo il loro turno per ordinare il nuovo panino al pollo della catena hanno avuto una discussione molto accesa. Uno rimproverava all'altro di avergli rubato il posto nella fila, ha dichiarato ai media statunitensi una portavoce della polizia della contea di Prince George.

La discussione è proseguita fuori dal locale e si è trasformata in aggressione, quando uno dei due - secondo quanto stabilito dagli inquirenti - ha accoltellato a morte l'altro. La vittima, un 28enne originario dell'area di Washington, è morto meno di un'ora dopo il ricovero in ospedale. L'uomo accusato dell'omicidio è fuggito e la polizia gli ha intimato di arrendersi. L'identità delle due persone non è stata resa nota.

Il panino al pollo di Popeyes per il quale i due erano in attesa è un vero fenomeno negli Stati Uniti. La catena l'ha rimesso in vendita domenica dopo un primo tentativo ad agosto, che ha avuto talmente tanto successo che le scorte sono esaurite prima della fine del mese. In tutti il Paese si segnalano lunghe code fuori dai ristoranti del gruppo, con attese che possono durare anche ore.

Non si è trattata dell'unica lite causata dal sandwich di Popeyes, come si può vedere nel video qui sotto: