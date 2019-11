A fuoco le immagini di Re Felipe

BARCELLONA - Nell’ennesima notte di proteste in Catalonia, le immagini di re Felipe VI sono state date alle fiamme. Non è la prima volta che accade, ma in questa occasione gli indipendentisti lo hanno fatto per strada, fra la gente, durante la visita del sovrano a Barcellona.

A cinque giorni dalle elezioni, mentre i capi di ogni partito si confrontavano in un dibattito televisivo, i roghi si sono diffusi a macchia d’olio. Colui che è il simbolo dell’unità nazionale per milioni di spagnoli è stato dissacrato dai manifestanti, che lo considerano un usurpatore.

Non solo anarchici, che in questi mesi si stanno rendendo protagonisti di disordini in diverse città, ma anche gente a volto scoperto che ha sfidato gli agenti pronti a caricare. Le proteste non sono sfociate in violenza, ma le immagini sono state forti e hanno fatto il giro del mondo.

Per sabato, nel giorno di silenzio elettorale, sono annunciate nuove manifestazioni.

