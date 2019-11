39 morti sul camion, fermate otto persone in Vietnam

HANOI - Le indagini relative alla morte di 39 migranti in un camion non lontano da Londra hanno subito varcato il confine Inglese, dopo la scoperta del 23 ottobre scorso. Nelle ultime ore in Vietnam sono state fermate otto persone sospettate di essere coinvolte nell'organizzazione del tragico viaggio della speranza.

La polizia locale sembra sicura di aver fatto un passo importante e ha assicurato che questo sarà solo il primo di una serie. «Grazie a quanto avremo modo di scoprire attraverso i primi interrogatori ci muoveremo per combattere e fermare il traffico di persone portate illegalmente nel Regno Unito», ha dichiarato il capo della polizia della provincia di Nghe An, come riporta l’agenzia Vna.

Già negli scorsi giorni erano state fermati o interrogati altri sospettati in Vietnam, mentre nel Regno Unito sono state arrestate diverse persone, due sono ancora in carcere, fra queste il conducente del camion, accusato di diversi crimini, come quello di omicidio colposo.