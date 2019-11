Vince due volte un milione di dollari alla lotteria a distanza di un anno e mezzo

BOSTON - Vincere alla lotteria, chi non sarebbe felice? Una fortuna che non capita di certo tutti i giorni. È quello che deve aver pensato Rolf Rhodes, che nel maggio del 2018 aveva vinto alla lotteria del Massachussetts un milione di dollari. Ma si sbagliava: la dea bendata ha deciso di premiarlo una seconda volta, a distanza di un anno e mezzo. Alla stessa lotteria il cittadino di Mendon, poco distante da Boston, ha rivinto un altro milione di dollari. L’ultima vincita risale al 30 ottobre, quando Rolf ha comprato un biglietto da 10 dollari. Le possibilità erano 1 su 1,68 milioni.

Tuttavia il cittadino americano, per la prima vincita, ha preferito intascare subito 650’000 dollari, invece che 50’000 dollari all’anno per 20 anni. Per l’ultima vincita Rolf ha invece optato per l’incasso annuale.