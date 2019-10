Popolazione in strada contro la corruzione

BEIRUT - Migliaia di persone sono tornate in strada in Libano nella notte e in mattinata per protestare contro il sistema politico considerato «corrotto».

Diverse strade dentro e attorno alla capitale e soprattutto nel nord del Libano, nella regione di Tripoli e dell'Akkar al confine con la Siria sono state bloccate da manifestanti e abitanti delle località in rivolta.

C'è agitazione anche nei distretti centrali della valle della Bekaa, lungo l'autostrada che collega Beirut a Damasco, nei pressi di Barr Elias e Masnaa, vicino al valico frontaliero con la Siria.

