Non lo pagano: artigiano si dà fuoco

AOSTA - Esasperato per dei lavori che non gli erano ancora stati pagati, ha tentato un gesto estremo. Senza accettare l'aiuto di familiari e soccorritori. Un artigiano edile valdostano di 42 anni si è dato fuoco, ustionandosi gravemente, proprio mentre le forze dell'ordine volevano instaurare un dialogo con lui.

Gli stava parlando il capitano dei carabinieri Danilo D'Angelo, di 33 anni, comandante della Compagnia di Aosta. Per provare a spegnere le fiamme, l'ufficiale si è subito gettato sull'uomo, riportando bruciature e contusioni.

L'artigiano invece è stato prima ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta e poi trasferito al Cto di Torino: ha gravi ustioni sulla parte superiore del corpo e i medici si sono riservati la prognosi.

Solo pochi giorni fa il quarantaduenne si era confidato con i carabinieri, raccontando il suo dramma: l'attesa snervante per quel denaro, alcune migliaia di euro che gli erano dovuti per una questione di debiti tra aziende. Nulla però, secondo i militari dell'Arma, che potesse far ipotizzare un gesto di questo tipo. L'allarme è scattato stamane quando i timori della moglie, che non riusciva a rintracciarlo, hanno fatto partire il piano regionale di ricerca delle persone scomparse.

Le pattuglie di polizia e militari dell'Arma hanno trovato l'uomo a Gressan, nella cintura del capoluogo regionale, vicino a un'area verde. Era sotto un cavalcavia dell'autostrada A5, vicino all'alveo della Dora Baltea. Aveva una tanica di benzina e un accendino, con cui minacciava di darsi fuoco: impossibile avvicinarlo.