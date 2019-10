Controllore fa scendere due passeggeri senza biglietto dal treno in corsa: un morto

TANTA - Un ventenne è morto e un altro è rimasto ferito in Egitto dopo che il controllore di un treno li ha costretti a scendere dal convoglio in movimento perché non avevano il biglietto.

L’assurdo episodio è avvenuto lunedì sera mentre il treno, diretto da Alessandria a Luxor, attraversava la località di Difra, nel Delta del Nilo. Come riporta al-Masry al-Yawm, i due giovani, due venditori ambulanti di 23 e 25 anni, viaggiavano senza biglietto e, al controllore che ha intimato loro di pagare una multa, hanno risposto di non avere con sé soldi a sufficienza. L’uomo li ha quindi costretti al pericoloso salto.

In un video amatoriale girato sui social un testimone oculare dell’accaduto racconta: «Il controllore ha aperto la porta e ha detto ai due ragazzi “Scendete!”. Uno di loro gli ha risposto “E come faccio a scendere?!”. Il controllore li ha quindi costretti a buttarsi di fuori. Uno ha saltato lontano. L’altro, invece, è finito sotto il treno». Un altro passeggero si chiede: «Ammazzare una persona per 70 lire egiziane?! (meno di 5 franchi, ndr.)».

A perdere la vita è stato Mohammed Eid, 25 anni, di Shubra el-Kheima, nella periferia nord del Cairo. Secondo il referto del medico legale citato dalla BBC, le ruote del convoglio non gli hanno lasciato scampo, decapitandolo di netto. Il 23enne che era con lui, trasportato all’ospedale della vicina Tanta, avrebbe invece subito l’amputazione di una gamba.

In un comunicato, le Ferrovie nazionali egiziane affermano: «I due passeggeri si sono rifiutati di pagare il biglietto al controllore e, mentre il convoglio rallentava a causa di una panne al sistema di segnalazione della stazione di Difra, sono scesi dal treno in movimento. Ciò ha causato la caduta di uno di loro sotto il convoglio e il suo decesso. Il secondo passeggero è rimasto ferito».

Il controllore è stato sospeso dal servizio e arrestato. Il ministro dei Trasporti egiziano, Kamil al-Wazir, ha annunciato un'inchiesta urgente sull'accaduto.