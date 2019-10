Scade oggi la tregua per il ritiro dei curdi

DAMASCO - Scade oggi la tregua di 150 ore concordata da Turchia e Russia per completare il ritiro delle milizie curde nel nord della Siria ad almeno 30 chilometri di distanza dalla frontiera turca. In base all'intesa, entro le 18.00 locali (le 16.00 in Svizzera) i combattenti dell'Unità di protezione popolare (Ypg) dovranno lasciare tutte le località di confine.

Secondo il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu, fino a ieri sera il ritiro non si era «ancora completato». Se non avvenisse in tempo, Ankara ha minacciato di riprendere la sua offensiva.

Alla scadenza del cessate il fuoco è poi previsto l'inizio di pattugliamenti congiunti tra le forze di Turchia e Russia fino a dieci chilometri entro il territorio siriano, a est e ovest della zona di sicurezza tra Tal Abyad e Ras al Ayn, già passata sotto il controllo turco con l'operazione militare Fonte di pace. Una delegazione militare di Mosca è giunta nelle scorse ore in Turchia per preparare il coordinamento di questi pattugliamenti.

Si ricomincia a sparare - L'agenzia stampa Afp riferisce della ripresa dei combattimenti nella regione, tra le forze siriane e le truppe turche.