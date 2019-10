Al-Baghdadi viveva in tunnel sotterranei e comunicava con flash drive

DAMASCO - Il leader dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, viveva in tunnel sotterranei, attrezzati con sistemi di ventilazione e illuminazione, e con librerie contenenti libri religiosi. Lo afferma Mohammad Ali Sajid, il cognato di al-Baghdadi, in un'intervista trasmessa in Iraq e riportata dal New York Times.

Il Califfo comunicava con flash drive e consentiva a chi lo circondava di usare cellulari. Quando voleva cambiare postazione - riferisce - si spostava con due pickup Toyota bianchi accompagnato da cinque uomini.

Informatore e conferma dell'identità - È stato un informatore dell'Isis a fornire le indicazioni che hanno poi portato al leader Abu Bakr al-Baghdadi. L'informatore ha ottenuto anche un pezzo di biancheria intima di al-Baghdadi e un campione del sangue del califfo che sono poi serviti per confermare con l'esame del Dna l'identità prima che il raid avesse luogo. Lo riporta Cnn.