Bus finisce in una voragine

PITTSBURGH - Dev'essere stato enorme lo spavento dei due occupanti di un bus di linea di Pittsburgh, negli Stati Uniti, che improvvisamente è finito in una gigantesca voragine. Il mezzo pubblico era fermo a un semaforo quando è stato inghiottito dal terreno nella sua parte posteriore.

Al momento del singolare episodio solo il conducente e un passeggero erano a bordo: quest'ultimo ha riportato lievi ferite ma entrambi sono stati in grado di mettersi in salvo. Anche un'auto è finita nel cratere con le ruote anteriori: nessun problema per la persona alla guida. Le autorità cittadine non hanno ancora riferito in merito alle cause dell'incidente.

keystone-sda.ch/ (Darrell Sapp)