Raid Usa contro l'Isis, al-Baghdadi è stato colpito?

DAMASCO - «Qualcosa di molto grosso è appena avvenuto!» ha twittato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump qualche ora fa. Di che si tratta? Secondo i media Usa l'esercito americano ha compiuto un'operazione mirata contro postazioni dell'Isis in Siria. Nel raid sarebbe morto il leader del Califfato, Abu Bakr al-Baghdadi.

Fonti militari citate da Fox News parlano di un «obiettivo di alto profilo dell'Isis» colpito durante l'azione di sabato notte. L'identità dell'individuo non può ancora essere confermata. La Cnn riferisce che l'operazione è avvenuta grazie a informazioni raccolte dalla Cia. Fonti della sicurezza irachena hanno riferito all'agenzia stampa Reuters che l'intelligence di Baghdad è stata informata del decesso del Califfo dello Stato islamico. Al-Baghdadi sarebbe stato ucciso «insieme alla sua guardia del corpo personale a Idlib dopo che il suo rifugio è stato scoperto e mentre stava cercando di portare via la sua famiglia verso il confine turco» ha aggiunto una fonte.

Abu Bakr al-Baghdadi si sarebbe ucciso dopo un breve scontro a fuoco con i soldati Usa entrati nel compound dove si nascondeva. Avrebbe azionato il detonatore di un giubbotto esplosivo facendosi saltare in aria. Due delle mogli sarebbero rimaste uccise probabilmente travolte dall'esplosione.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani questa notte c'è stata un'operazione nella località di Barisha, nella regione di Idlib, a pochi chilometri dal confine con la Turchia. L'ong parla di un attacco contro un non meglio precisato «leader jihadista», al quale hanno partecipato otto elicotteri e truppe aviotrasportate. L'attacco ha ucciso in tutto nove persone tra cui il «leader jihadista», sua moglie e dei bambini, afferma l'Osservatorio.

Video sui social - Circola un video sui social media che mostrerebbe il «risultato dell'attacco» contro «leader jihadisti» nella provincia nord-occidentale di Idlib. Il filmato, della durata di poco più di un minuto, mostra un rifugio in metallo quasi completamente distrutto e bruciato al cui interno si riconoscono membra umane e il corpo di un uomo adulto, con una mano amputata e con segni di pallottole al petto.

L'autenticità del video non può essere verificata in maniera indipendente. Il volto dell'uomo non sembra essere somigliante a quello di Baghdadi. La voce fuori campo che riprende le immagini afferma che il luogo delle riprese è il villaggio di Barisha, indicato dall'Osservatorio come il teatro del raid con elicotteri e truppe aviotrasportate.

Trump parlerà alle nove del mattino ora di Washington (il pomeriggio in Svizzera) in merito a questioni di politica estera e, se sarà possibile, vorrà sicuramente dare la notizia della morte di al-Baghdadi. La Casa Bianca avrebbe dato l'ok all'operazione la settimana scorsa.

Il leader spirituale dell'organizzazione jihadista è stato bersaglio di vari raid e nel maggio 2017 sarebbe rimasto ferito in seguito a un bombardamento aereo. In un primo momento si era ipotizzata la sua morte, ma successive informazioni diedero conto invece del suo ferimento.

Sui social media e siti Internet legati all'Isis non viene per il momento confermata la morte di al-Baghdadi, ma i seguaci in tutto il mondo vengono esortati a «continuare la Jihad anche se la notizia fosse vera», definendo già il loro leader come «martire della guerra santa». Lo scrive su Twitter Rita Katz, direttore del Site, il sito che monitora il jihadismo sul web.