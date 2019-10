Pagò 30mila sterline per salire sul tir della morte

LONDRA - Avrebbe pagato 30mila sterline (circa 38mila franchi) la giovane vietnamita morta soffocata insieme ad altri 38 migranti in un tir nel sud dell'Inghilterra. È quanto hanno raccontato i genitori della vittima a cui la ragazza aveva inviato un ultimo sms prima di morire, riferisce la Cnn.

Le autorità britanniche stanno lavorando insieme ai colleghi vietnamiti per identificare i morti, che in un primo momento si pensava fossero tutte cinesi, ma non hanno ancora confermato la loro nazionalità.

Parlando alla Cnn, i genitori della ragazza hanno raccontato dell'ultimo straziante messaggio, affermando che la figlia doveva sapere che stava per morire quando lo ha inviato. «Ho perso mia figlia e i soldi», ha detto il padre, Pham Van Thin, affermando che i trafficanti gli dissero che non sapevano ancora con quali mezzi sarebbero partiti per la Gran Bretagna. «Mi garantirono che avrebbero preso una rotta sicura», ha aggiunto.

La giovane è giunta in Inghilterra passando prima per la Cina e poi la Francia, prima di perdere i contatti con la famiglia che ne ha poi denunciato la scomparsa.