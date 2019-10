Maltempo, un morto e due dispersi nell'Alessandrino

TORINO - Un tassista è morto e due persone risultano ancora disperse nell'Alessandrino, colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo. Lo riferiscono fonti dei soccorritori.

La persona deceduta era un tassista, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle. L'uomo è stato rinvenuto senza vita a Capriata, località Villa Carolina. Il cliente, un rappresentante inglese che per lavoro si stava recando in un golf club, è stato invece ritrovato e sta bene.

Le due persone disperse sono due anziani di Mornese, Comune di circa 700 abitanti nell'alto Monferrato.

Intanto si è mobilitata la macchina della Protezione civile per soccorrere le popolazioni dell'Alessandrino alle prese con i danni causati dal maltempo delle ultime ore. Colonne mobili di volontari, con relativi mezzi, stanno raggiungendo la zona da Torino, Novara, Vercelli e Asti.

Numerose le frane e gli smottamenti, informa la Protezione civile della Regione Piemonte, nella zona di Gavi. A Bosio, 700 persone sono rimaste senza acqua e 500 senza elettricità. Evacuate 80 persone a Castelletto d'Orba, 40 a Gavi e 10 a Casalnoceto. Non è più isolata, anche se raggiungibile con difficoltà, Parodi Ligure.

La Regione Piemonte chiederà lo stato di emergenza per i danni. Lo rende noto il presidente della Regione, Alberto Cirio, in prefettura ad Alessandria per fare il punto sulla situazione.

"Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo Stato ci sia", è l'appello del governatore piemontese.

A Gavi come nel '94 - In due giorni su Gavi (Alessandria), il comune piemontese tra i più colpiti dal maltempo, sono caduti 541 mm di pioggia, un valore simile a quello registrato in Piemonte nella disastrosa alluvione del 1994 che causò nella regione 70 morti e danni enormi a infrastrutture e beni privati.

In un altro comune della provincia di Alessandria Ovada, in 48 ore sono caduti 206.8 millimetri - i dati sono di Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale - piogge molto abbondanti anche sul nord del Piemonte: a Cursolo, nella Valle Cannobina, la stazione Arpa ha misurato, in due giorni, 249,8 mm. Scarse, invece, le precipitazioni a Torino: in centro fino all'inizio di questa mattina solo 11.2 mm.

Nel corso della giornata il tempo sul Piemonte dovrebbe migliorare ma la pausa sarà di breve durata: altre piogge intense sono previste da domani, sulla parte sudoccidentale della regione.

Colpito anche il Lodigiano - Un diluvio di oltre 200 millimetri di pioggia all'ora si è abbattuta tra ieri sera e stanotte sul Lodigiano. I vigili del fuoco di Lodi, dopo decine di chiamate per allagamenti in cantine ma anche piani terra e luoghi di lavoro, hanno dovuto chiedere aiuto ai colleghi di Brescia, Milano e Bergamo: in 10 squadre hanno dovuto affrontare oltre 100 interventi in poco più di 8 ore.

E' stata chiusa per diverse ore, la scorsa notte, anche la Tangenziale di Lodi per allagamenti dei sottopassi, mentre ora è stata riaperta. Il cavo Sillaro è esondato. Le località più colpite sono state Villanova del Sillaro, Massalengo, Borghetto Lodigiano, Graffignana e Lodi dove, in centro storico, si sono allagati anche diversi locali e archivi sotterranei.

Un morto a Strambino - Tragedia questa mattina a Strambino. Lungo la provinciale 81 un pensionato di 81 anni di Vische (Torino) ha perso il controllo della propria vettura ed è finito nei prati ribaltandosi. È morto sul colpo. Inutili tutti i soccorsi. Quando il personale del 118 ha raggiunto Strambino l'uomo era già deceduto. Ferita la moglie di 76 anni trasportata all'ospedale di Ivrea. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Strambino. A causare l'incidente potrebbe essere stato l'asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge delle ultime ore.