A Santiago i manifestanti hanno dato fuoco agli uffici dell'anagrafe

SANTIAGO DEL CILE - Manifestanti hanno attaccato oggi gli uffici dell'anagrafe di Lo Espejo, località a sud di Santiago del Cile, incendiandoli e provocando importanti danni. Lo riferisce Radio BioBio.

I vigili del fuoco sono accorsi sul posto spegnendo le fiamme e il comandante Jaime Flores ha confermato che l'incendio è stato causato da un gruppo di manifestanti che hanno saccheggiato i locali. Flores ha aggiunto che i danni causati sono importanti perché sono andati distrutti molti documenti dell'anagrafe.

Le vittime delle manifestazioni sono 11 - La sindaca della regione metropolitana di Santiago del Cile, Karla Rubilar, ha confermato che il bilancio delle proteste degli ultimi giorni ha raggiunto le undici vittime, rimaste uccise durante gli episodi di saccheggi in diverse zone di Santiago.

Cinque uomini sono morti per via di un incendio in un magazzino di un'azienda tessile, quattro in supermercati e due in un negozio di prodotti per l'edilizia. Rubilar ha detto che oggi, «sebbene sia una giornata complessa, una giornata difficile», le persone «possono muoversi con maggiore normalità».

Alcune filiali bancarie sono state riaperte nella zona est della capitale cilena, mentre i supermercati sono praticamente chiusi e pochissime persone viaggiano in città, soprattutto dopo che le attività educative sono state sospese nell'area metropolitana della capitale.

Le autorità - mediante un rapporto del generale Mauricio Rodríguez, capo della polizia dell'area metropolitana di Santiago - hanno riferito che domenica 819 persone sono state arrestate e 67 agenti di polizia sono rimasti feriti.

