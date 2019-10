Forze turche sfondano il fronte Tall Abyad. Raid nel nord

DAMASCO - Le forze militari turche e le milizie arabo-siriane filo-Ankara sono riuscite a sfondare le resistenze delle forze curdo-siriane a est dell'Eufrate, nelle località di Bir Ashiq, Hawi, Kassas, nel distretto frontaliero di Tall Abyad. Lo riferiscono media del nord della Siria in contatto con fonti sulla linea del fronte.

Continuano i raid aerei - Dopo aver avviato ieri la sua offensiva contro le milizie curde YPG nel nord-est della Siria, la Turchia sta proseguendo anche i raid aerei che conduce con cadenza quasi quotidiana sul vicino nord Iraq.

La Difesa di Ankara ha reso noto stamani che nuovi bombardamenti hanno preso di mira obiettivi del PKK curdo nelle montagne delle regioni di Zap e Gara, "neutralizzando" (cioè uccidendo, ferendo o catturando) almeno 3 "terroristi".

Gli attacchi nel nord mirano peraltro a contrastare eventuali soccorsi di militanti curdi verso la zona di conflitto in Siria.

«L'offensiva prosegue secondo i piani» - «L'operazione militare della Turchia contro le milizie curde nel nord-est della Siria prosegue con successo secondo i piani». Lo scrive in una nota il ministero della Difesa di Ankara, secondo cui «gli obiettivi prestabiliti sono stati conquistati» e l'offensiva è proseguita la scorsa «notte per via aerea e terrestre».

Chiudono le scuole - Scuole chiuse per almeno due giorni nelle località frontaliere turche di Akcakale, Ceylanpinar e Suruc, di fronte rispettivamente a quelle siriane di Tal Abyad, Ras al Ayn e Kobane, dopo che Ankara ha avviato ieri la sua operazione militare nel nord-est della Siria contro i curdi.

Altri edifici scolastici sono stati chiusi in ulteriori punti considerati a rischio del confine. La prefettura di Sanliurfa, la provincia sudorientale turca entro i cui confini rientra la zona da cui è partito l'attacco, ha inoltre stabilito restrizioni ai movimenti di civili, indicando alcune aree come "zone di sicurezza" sotto il controllo dell'esercito.

Ex sindaco Kobane, si rischia il ritorno dell'Isis - In Siria, «senza il sostegno dell'Europa e degli Stati Uniti c'è il rischio concreto che l'Isis si riorganizzi». Lo afferma Anwar Muslem, l'ex sindaco di Kobane, la città curda che per prima ha sconfitto l'Isis in Siria, in un'intervista a Repubblica.

I bombardamenti turchi «stanno colpendo l'area tra Ras al Ain e Tal Abyad: civili che vivevano in pace ora hanno il terrore che le milizie estremiste che il governo turco ha fatto arrivare da Idlib e Afrin compiano massacri come è avvenuto ad Afrin», spiega Muslem.

In questo momento, la priorità «è difendere il confine nord, ma abbiamo in custodia 12'000 miliziani Isis, 2000 sono stranieri, e circa 70'000 loro familiari - continua Muslem - Siamo molto preoccupati di non riuscire più a contenerli e questo rappresenterebbe un pericolo enorme per la Siria e per il mondo intero. Due giorni fa a Raqqa ci sono stati due attacchi suicidi dell'Isis. Temiamo che lo stesso possa avvenire a Deir ez Zor, che possano attaccare i luoghi di detenzione».

«Il leader dell'Isis, Al Baghdadi, è ancora libero e questo fa credere che l'Isis possa riorganizzarsi», avverte Muslem. E spiega che le SDF e le forze della coalizione «compivano giornalmente operazioni di polizia per smantellare le cellule dormienti sparse in tutta la Siria. Ora che siamo impegnati contro l'invasione turca non abbiamo più possibilità di compiere queste operazioni».