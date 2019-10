Fanno bere birra all'alligatore, arrestati due ragazzi

PALM CITY - Un paio di birre, un alligatore, e il gioco è presto fatto. È quanto devono aver pensato due ragazzi di 27 e 22 anni, quando hanno deciso di rendere partecipe delle bevute anche l’animale.

Era una sera di fine agosto a Palm City, e Timothy Kepke e Noah Osborne avevano già bevuto qualche birra. Forse qualcuna di troppo, dato che proprio quest’ultimo ha poi deciso di catturare a mani nude un alligatore. Non solo: come riporta il portale TCPalm, il suo compagno di bevute ha inzigato l’animale per farsi mordere il braccio, e fargli bere così una birra. Un gesto che l’alligatore non ha gradito, e i due hanno così deciso di liberarlo.

La storia non sarebbe mai saltata fuori, se non fosse che la scena è stata ripresa con uno smartphone da un’altra persona presente sul posto.

Qualche settimana dopo i fatti la polizia ha bussato alla porta di Kepke, e il giovane ha ammesso di essere il protagonista del video.

La bravata è costata cara ai due ragazzi, che sono finiti dietro le sbarre. Dopo aver pagato una cauzione di 5’000 e 2’000 dollari, i due sono stati rilasciati lo stesso giorno.