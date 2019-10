Extinction Rebellion a New York, "sangue" nel quartiere della finanza

NEW YORK - I manifestanti del movimento ambientalista radicale Extinction Rebellion sono scesi in strada in molte città del mondo per una serie di proteste coordinate, in programma fino a metà ottobre, per denunciare «l'emergenza dei cambiamenti climatici».

A Londra sono stati diversi gli arresti, più di 135. I fermati sono accusati di intralcio al traffico e ai trasporti pubblici per i picchetti e i blocchi stradali organizzati qua e là nel centro della capitale del Regno Unito.

A New York, l’effetto non è stato da meno. I passanti sono rimasti scioccati nel quartiere della finanza. I dimostranti si sono sdraiati a terra ricoperti di sangue finto. Finte anche le lapidi e le bare che hanno caratterizzato la messa in scena di funerali. Sporcata anche la statua del Toro di Wall Street, il simbolo del capitalista americano. Più di 20 persone sono state arrestate.

Diverse le manifestazioni anche in altre città statunitensi, come Washington DC e Chicago. Il movimento, nato nel Regno Unito, sta cercando di lasciare un primo segno importante anche nel nord America. «Come sempre, ci saranno gravi interruzioni delle attività», ha dichiarato un portavoce di Extinction Rebellion, come riporta The Guardian. «Francamente non abbiamo tempo di aspettare un momento opportuno. L’emergenza climatica è in corso e non possiamo permetterci di aspettare», ha concluso.

