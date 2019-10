24 anni lui, 81 lei, un matrimonio fra cugini che fa discutere

KIEV - Non solo sono cugini, ma hanno anche 57 anni di differenza. Il matrimonio fra Alexander Kondratyuk e Zinaida Illarionovna sta facendo discutere da diversi giorni uscendo dai confini dell'Ucraina, dove i due vivono. Il ragazzo, che ha solo 24 anni, ha spiegato di aver sposato la donna di 81 per affetto, ma in molti non gli credono.

Il vero motivo per cui il giovane sarebbe convolato a nozze a Baykovka per i più sarebbe da ricondurre all’esenzione dal servizio militare. Nel paese dell’est chi si deve occupa di una moglie con disabilità non deve adempiere a questo obbligo. Questo è il caso di Zinaida.

Un fatto, in particolare, ha attirato l'attenzione delle autorità, la donna vive sola nella sua casa in un villaggio vicino a Vinnytsia. Sebbene sia regolarmente visitata dai suoi parenti, suo marito non vive con lei e secondo i vicini non si farebbe vedere spesso. Il ragazzo avrebbe già presentato un documento che certifica che lui vive con sua moglie ma le testimonianze dai conoscenti potrebbero incastrarlo.

Il caso, però, sembrerebbe ora chiuso, non ci sarebbe interesse ad andare a fondo nella faccenda.