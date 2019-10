Uccide la ex, il suo nuovo fidanzato e altre tre persone

KITZBUEHEL - Un ragazzo ha ucciso cinque persone e si è poi costituito alla polizia questa notte a Kitzbühel, noto centro turistico nel Tirolo austriaco. Si tratterebbe della fidanzata e i suoi familiari.

Secondo la ricostruzione della polizia l'assassino, un 25enne di Kitzbühel (e non un adolescente come riferivano i media austriaci in un primo momento), era stato lasciato dalla fidanzata 19enne due mesi fa. Ieri sera l'ha incontrata in un locale accompagnata da un altro ragazzo ed è nato un diverbio. Alle cinque del mattino il giovane si è quindi presentato a casa di lei, e dopo una nuova discussione è stato mandato via dal padre della ragazza.

Il 25enne è quindi tornato a casa, ha preso la pistola del fratello, si è intrufolato nell'abitazione dell'ex fidanzata rompendo il vetro della finestra ed ha ucciso la ragazza, il suo nuovo fidanzato e altri familiari che si trovavano nell'appartamento. Poi si è presentato in commissariato, ha posato la pistola sul tavolo e ha detto: «Ho appena ucciso 5 persone».

