Questura di Trieste, la madre dell'indagato: «Chiedo perdono»

TRIESTE - «Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare». Lo ha detto la madre del giovane indagato per la sparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste, in cui sono morti due agenti.

«Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio - ha aggiunto commossa - cosa si può dire a un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il padre? Non c'è nulla che si possa dire per confortare un dolore così».

Le fondine avevano problemi - «Nella vicenda dei due agenti uccisi ci sono stati problemi con le fondine. Al primo è stata sfilata la pistola perché aveva una fondina vecchia, in quanto quella in dotazione gli si era rotta. Al secondo agente ucciso, la fondina sarebbe stata strappata dalla cintura». Lo riferisce il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap). «Al secondo agente - prosegue il Sap - l'arma sarebbe stata strappata quando ormai era già in terra inerte a causa delle ferite per i colpi esplosi con la prima pistola sottratta».

Sequestrate le armi - «Il ferito è in buone condizioni, l'aggressore si è avvalso della facoltà di non rispondere e si trova in ospedale in stato di fermo, è piantonato. Non solo sono state sequestrate le fondine ma anche le armi di tutti i poliziotti. Oggi la Squadra Mobile sta facendo tutte le indagini del caso sotto coordinamento dell'autorità giudiziaria». Lo ha detto stamani il questore di Trieste, Giuseppe Petronzi.

«Stiamo seguendo i poliziotti sotto il profilo psicologico, come potete immaginare è una giornata provante per le persone coinvolte», ha aggiunto.