Rapiti un imprenditore britannico e sua moglie nel loro resort

TUKURAN - Un cittadino britannico e la sua consorte sono stati rapiti ieri sera (ora locale) nel sud delle Filippine: secondo quanto riporta il Guardian, il 70enne Allan Arthur Hyrons e la sua moglie filippina Wilma Paglinawan Hyrons sono stati sequestrati mentre si trovavano ad Hyrons Beach, un resort di loro proprietà nella cittadina di Tukuran, nella provincia di Zamboanga Del Sur.

Hyrons, che ha la doppia cittadinanza, vive dal 2013 nella provincia, dove possiede numerose attività commerciali. Secondo una portavoce della polizia due dei sequestratori sono arrivati come ospiti nel resort giovedì e hanno aspettato l'arrivo della coppia: i loro complici sono arrivati ieri ed il gruppo armato ha sequestrato i coniugi caricandoli su due motoscafi che sono poi partiti in direzioni diverse.

Nella regione operano numerosi gruppi armati, incluso l'Abu Sayyaf, che al suo interno include una fazione specializzata nei sequestri di stranieri. Per il momento non è stato chiesto un riscatto ed è in corso una vasta operazione di militari e polizia per trovare la coppia.