Strage di Las Vegas, risarcimento multimilionario per le vittime

LAS VEGAS - Le vittime della strage dell'ottobre 2017 di Las Vegas - la più grave compiuta da un singolo sparatore negli Stati Uniti - hanno ottenuto un risarcimento di 735 milioni di dollari da parte della Mgm Resorts International. La catena possiede l'hotel Mandalay Bay, davanti al quale si stava svolgendo - in un locale della stessa proprietà - il festival di musica country al quale si trovavano le 58 vittime.

Lo sparatore aveva aperto il fuoco contro di loro dalla sua camera, prima di rivolgere un'arma contro se stesso e togliersi la vita. Gli inquirenti hanno trovato nelle stanze una quantità impressionante di armi, alcuni dotati di dispositii ora fuorilegge che permettevano a fucili di sparare come mitragliatrici.

«Anche se nulla sarà in grado di riportare in vita le vittime e cancellare gli orrori che molti hanno provato quel giorno, il risarcimento è una giusta compensazione» ha dichiarato uno dei legali che hanno seguito la causa. Il presidente di Mgm Resorts Jim Murren ha fatto sapere che lo scopo della società era di «risolvere le questioni in modo che le comunità, le vittime e le loro famiglie potessero andare avanti. Abbiamo sempre creduto che un contenzioso prolungato su questi temi non fosse nell'interesse di nessuno».