Hong Kong, «l'agente ha sparato nel rispetto delle regole»

HONG KONG - L'agente di polizia che ha aperto il fuoco contro un manifestante a Hong Kong è stato costretto a farlo, il suo atto era lecito e ragionevole e non verrà sospeso: lo ha reso noto ieri la polizia locale.

«I nostri agenti sono stati attaccati da un gruppo di manifestanti in via Tai Ho a Tsuen Wan e i nostri agenti erano in inferiorità numerica», ha detto in inglese il vicecommissario Tang Ping-keung durante una conferenza stampa, raccontando l'episodio nel dettaglio.

Il vicecommissario ha riferito ai giornalisti che ad un certo punto un ufficiale è stato spinto a terra e circondato da oltre 10 dimostranti che lo hanno attaccato con martelli e spranghe di ferro. Anche altri ufficiali sono stati attaccati da tutte le direzioni, con alcuni manifestanti che hanno lanciato mattoni e pietre.

«La vita dei nostri ufficiali era in pericolo, così hanno estratto le loro pistole come misura precauzionale e di avvertimento», ha detto Tang. Nonostante l'avvertimento, un manifestante ha proseguito il suo attacco e ha continuato ad accusare l'ufficiale che impugnava la sua pistola, ha aggiunto.

Al fine di proteggere la propria vita e la vita del collega, l'ufficiale ha sparato un colpo di pistola contro l'aggressore e lo ha fermato, ha spiegato Tang, osservando che l'unico obiettivo era quello di difendersi. Secondo le linee guida della polizia, gli agenti devono puntare al torso, piuttosto che gli arti.

Il vicecommissario ha quindi affermato che il comportamento dell'agente «è in linea con le nostre linee guida e gli standard internazionali». E poi: «L'aggressore era così vicino al nostro ufficiale che il pericolo di vita era davvero imminente. L'uso della forza era legale e ragionevole e non verrà verrà presa alcuna azione disciplinare contro il poliziotto».

Verso il bando delle maschere ai cortei - Hong Kong metterà al bando l'uso delle maschere nelle pubbliche proteste, come giro di vite al movimento pro-democrazia che da quasi 4 mesi stanno scuotendo la città.

Secondo quanto riporta il South China Morning Post, il governo valuta la mossa per scoraggiare le manifestazioni grazie alla legislazione d'emergenza del 1922, del periodo coloniale.

Domani, alla fine della riunione straordinaria del governo, il quotidiano prevede che la governatrice Carrie Lam faccia un apposito annuncio se faranno risolti tutti i dettagli legali.

Gli attivisti hanno finora usato nelle proteste le maschere per sfuggire all'identificazione, partendo da quelle più semplici fino ad arrivare a quelle più sofisticate tipo antigas per sfuggire ai lacrimogeni. Il kit di ordinanza include poi in dotazione gli elmetti gialli da cantiere e acqua contro gli spray al peperoncino.

I parlamentari pro-Pechino hanno iniziato da martedì, dai durissimi scontri del primo ottobre nel giorno dei 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese, a sollecitare Lam all'adozione delle leggi speciali per stroncare le proteste.

Una posizione sposata il giorno dopo anche dalle associazioni della polizia lamentando «uno scenario come fosse una guerra»: martedì, infatti, gli agenti lanciarono circa 1'400 cariche di lacrimogeni, un record in un solo giorno.