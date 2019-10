«Tafida Raqeeb non deve morire», andrà a Genova

LONDRA - Il giudice dell'Alta Corte britannica ha accolto il ricorso dei genitori della piccola Tafida Raqeeb, ricoverata presso il Royal London Hospital. La bimba di cinque anni è attaccata a un respiratore dopo un intervento al cervello subito a febbraio. Le sue condizioni sono gravi, ma è stato stabilito che - al contrario di altri casi - non verrà staccata la ventilazione.

La famiglia trasferirà al Gaslini di Genova la bambina. Paolo Petralia, direttore generale dell’istituto italiano, ha dichiarato a il Messaggero.it: «Siamo felici di poter accogliere Tafida all'ospedale Gaslini. Fin da subito abbiamo offerto la disponibilità ad accogliere la piccola e la sua famiglia nel nostro ospedale, poiché non sempre, purtroppo, è possibile guarire, ma sempre è doveroso prendersi cura e offrire spazio di accudimento e accoglienza».

Al momento la piccola non soffre ed è in uno stato di coscienza minima. «Questo tempo, che viene offerto a Tafida e alla sua famiglia - ha continuato Petralia - è una condizione di dignità e qualità di vita, che da sempre al Gaslini viene offerto ai bambini di tutte le nazionalità e in tutte le condizioni. E in questo, ancora una volta, portiamo avanti la missione del nostro fondatore, rivolta ai bambini di ogni condizione, di ogni dove e in ogni tempo».