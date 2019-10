Da Orissa a New Delhi, vietata la plastica "usa e getta"

NEW DELHI - L'India muove i primi passi verso l'abolizione dell'uso della plastica monouso, rispondendo all'invito lanciato dal Premier Narendra Modi durante il suo intervento al Cop14, la Conferenza delle parti delle Nazioni Unite contro la desertificazione: ieri il governo dello stato dell'Orissa ha bandito la plastica da tutti gli uffici pubblici; un analogo provvedimento è già in vigore nella capitale da alcune settimane, assieme alla recente proibizione, per tutti i negozianti, di fornire sportine di plastica.

Ma c'è anche un villaggio himalayano, Lachung, nello stato del Sikkim, nel nord est, portato ad esempio come primo caso di villaggio che ha integralmente abolito la plastica: nel 2010 il gruppo ambientalista Zero Waste Himalaya Group, lanciò una campagna per la raccolta differenziata e per il riciclo dei rifiuti nel villaggio himalayano.

Gli abitanti aderirono con entusiasmo e, dopo averle raccolte, decisero di liberarsi una volta per tutte dalle bottigliette che, abbandonate in giro, avvelenavano il loro territorio. Adesso gli stessi autisti dei mezzi pubblici, quando accompagnano i turisti, li informano, a trenta chilometri di distanza dal villaggio, del divieto di introdurre bottiglie usa e getta: in caso contrario, la sanzione prevista è una multa di 5000 rupie, 80 euro.