Hong Kong: condizioni stabili per lo studente ferito

HONG KONG - Le condizioni di Tsang Chi-kin, lo studente 18enne colpito ieri al torace a Hong Kong da un colpo di pistola ravvicinato della polizia, sono stabili: lo ha reso noto l'Hospital Authority, aggiornando il bollettino medico dopo l'intervento chirurgico e il decorso notturno.

Intanto, oggi si è tenuto un sit-in di solidarietà con decine di attivisti e studenti davanti alla sua scuola, il Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College, e di protesta contro la polizia. Molti indossavano abiti neri, maschere antigas ed elmetto da cantiere.

Amnesty: «Va impedito l'uso eccessivo della forza» - «Il ferimento grave di un manifestante rappresenta un allarmante sviluppo nella risposta alle proteste da parte della polizia di Hong Kong. Le autorità devono avviare un'indagine immediata»: lo ha dichiarato Man-Kei Tam, direttore di Amnesty International di Hong Kong, a seguito delle violenze che hanno segnato le manifestazioni in occasione del 70esimo anniversario della nascita della Repubblica popolare cinese.

«La polizia dovrebbe ricorrere alla forza letale solo di fronte a un'imminente minaccia di morte o di ferimento grave e unicamente come estrema risorsa. Sollecitiamo le autorità di Hong Kong a riesaminare con urgenza le modalità di approccio alle proteste, con l'obiettivo di calmare la situazione e impedire che ulteriori vite siano messe a rischio», ha aggiunto Tam.

Amnesty International ha esaminato le immagini del momento in cui un agente di polizia ha aperto il fuoco contro il manifestante, in piazza Hau Tei, nella zona di Tsuen Wan. In una breve dichiarazione video, le forze di polizia hanno difeso il collega sostenendo che ha avuto la sensazione che la sua vita e quella dei suoi colleghi fossero in pericolo.

Negli ultimi mesi di proteste, l'organizzazione per i diritti umani ha ripetutamente chiesto indagini indipendenti ed efficaci sull'uso della forza da parte della polizia di Hong Kong così come sulle denunce di maltrattamenti e torture in custodia.

Secondo Amnesty International, è stata proprio l'assenza di provvedimenti nei casi di uso eccessivo della forza ad aver contribuito all'attuale escalation di violenza.