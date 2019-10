Entrò in casa del vicino e lo uccise: ex poliziotta dichiarata colpevole

DALLAS - Amber Guyger è stata giudicata colpevole di omicidio. Il 6 settembre del 2018 l'ex agente di polizia uccise il suo vicino di casa al termine di un tragico quanto surreale episodio: la donna entrò per sbaglio nell'appartamento della vittima, pensando di essere a casa propria. Nel corso dell'interrogatorio della settimana scorsa la 31enne disse di aver pensato che il 26enne afroamericano Botham Jean fosse un intruso e di essersi sentita in pericolo.

Il caso fece molto discutere in Texas lo scorso anno, con svariate accuse di brutalità e razzismo contro la polizia. Guyger venne licenziata e poi è finita sotto processo. La giuria ha impiegato molte ore a emettere il verdetto, che è stato accolto con boati di giubilo da parte delle persone in aula: «Grazie, Gesù» ha urlato qualcuno.

La difesa dell'ex poliziotta aveva cercato senza successo di aggrapparsi alla “dottrina del castello”, che consente l'uso mortale della forza per autodifesa all'interno della propria casa. I suoi avvocati hanno provato a convincere la giuria che la loro assistita credeva davvero di essere in pericolo all'interno del proprio appartamento. La procura aveva chiarito fin da subito che la "dottrina del castello" non trovava applicazione in questo caso specifico e aveva bollato come «spazzatura» gran parte della testimonianza di Guyger, giudicando la sua reazione completamente fuori misura.

Il giudice ha fatto sapere che prenderà in considerazione una condanna per omicidio colposo, che in genere oscilla tra i 2 e i 20 anni.

keystone-sda.ch/ (Tom Fox)