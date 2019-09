Latitante fra le montagne per 17 anni: arrestato grazie a un drone

PECHINO - Un'idea di dove fosse le autorità ce l'avevano ma riuscire ad ammanettarlo, quello era tutto un altro discorso.

Malgrado una preziosa soffiata sulla sua posizione ricevuta a inizio settembre, infatti, tentativi di riacciuffare il fuggitivo Song Jiang (73 anni), latitante dal 2002, erano falliti tutti.

A "giocare contro" agli agenti il terreno della provincia dello Yunnan - collinoso e ricco di vegetazione - e il fatto che Jiang, in quelle zone, ci fosse nato e cresciuto.

Come riporta la Nbc per avere ragione del criminale, arrestato per tratta di donne e bambini ma evaso dal carcere 17 anni fa, è stato necessario affidarsi all'occhio aereo di un drone che è riuscito a scorgere il tetto in lamiera blu che ricopriva l'accesso al suo nascondiglio in una grotta. Una vera e propria tana di 2 metri quadrati e troppo piccola persino per alzarsi in piedi.

Stando alla polizia, l'uomo - che viveva solo da parecchio tempo - non era praticamente più in grado di comunicare con altri esseri umani. Drammatiche anche le sue condizioni igieniche e fisiche: «Non si faceva un bagno o lavava la biancheria da parecchio tempo», conferma la polizia della Contea di Yongshan. Lo stile di vita spartano nella giungla a, inoltre, negli anni ha «devastato il suo fisico».

Dopo l'arresto l'uomo è stato rispedito in cella.

Polizia della contea di Yongshan